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Головна Новини дня У Криму припинили вільний продаж бензину на АЗС

У Криму припинили вільний продаж бензину на АЗС

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 23:32
У Криму припинили вільний продаж бензину на АЗС
АЗС в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Вільний продаж бензину на автозаправних станціях Севастополя тимчасово зупинили. Згідно з оголошеними правилами, пальне відпускатимуть тільки за раніше придбаними талонами та не більше 20 літрів в одні руки. Місцевих жителів також закликали не створювати черги біля заправок.

Про введення обмежень повідомили представники окупаційної адміністрації міста, інформує портал Новини.LIVE.

Обмеження торкнулися насамперед бензину марок АІ-92 та АІ-95. Влада заявила, що бензовози, які прибувають, насамперед забезпечуватимуть потреби аварійних, комунальних та екстрених служб Криму. За офіційною версією, причиною введення обмежень стали перебої з поставками пального і логістичні складнощі.

Обмеження діють уже кілька тижнів

Проблеми з пальним у Севастополі фіксуються з кінця травня. Раніше на заправках уже запроваджували ліміт у 20 літрів на автомобіль, а також обмеження на продаж палива в каністри. В окремі дні бензин реалізовувався виключно за талонами, після чого вільний продаж частково відновлювали.

За даними місцевих джерел і російських ЗМІ, аналогічні обмеження раніше запроваджували і в інших районах окупованого Криму. Попри заяви про достатні запаси палива, влада півострова продовжує зберігати ліміти на відпуск бензину і періодично повертається до талонної системи розподілу пального.

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Крим бензин війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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