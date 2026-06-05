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Главная Новости дня В Крыму прекратили свободную продажу бензина на АЗС

В Крыму прекратили свободную продажу бензина на АЗС

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 23:32
В Крыму прекратили свободную продажу бензина на АЗС
АЗС в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Свободную продажу бензина на автозаправочных станциях Севастополя временно остановили. Согласно объявленным правилам, топливо будут отпускать только по ранее приобретенным талонам и не более 20 литров в одни руки. Местных жителей также призвали не создавать очереди возле заправок.

О введении ограничений сообщили представители оккупационной администрации города, информирует портал Новини.LIVE

Ограничения затронули прежде всего бензин марок АИ-92 и АИ-95. Власти заявили, что прибывающие бензовозы в первую очередь будут обеспечивать потребности аварийных, коммунальных и экстренных служб Крыма. По официальной версии, причиной введения ограничений стали перебои с поставками топлива и логистические сложности.

Ограничения действуют уже несколько недель

Проблемы с топливом в Севастополе фиксируются с конца мая. Ранее на заправках уже вводили лимит в 20 литров на автомобиль, а также ограничения на продажу топлива в канистры. В отдельные дни бензин реализовывался исключительно по талонам, после чего свободную продажу частично возобновляли.

По данным местных источников и российских СМИ, аналогичные ограничения ранее вводились и в других районах оккупированного Крыма. Несмотря на заявления о достаточных запасах топлива, власти полуострова продолжают сохранять лимиты на отпуск бензина и периодически возвращаются к талонной системе распределения горючего. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что россияне предъявили Украине претензии по поводу попытки завладеть ядерным оружием. 

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп сказал о дальнейших попытках урегулировать войну в Украине. 

Крым бензин война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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