Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Украина якобы пытается получить ядерное оружие, заявили в российском МИДе. Ведомство Сергея Лаврова требует от мира немедленно остановить эти вымышленные планы. Также оккупанты обвинили Киев в подготовке крупной катастрофы на Запорожской АЭС, а европейские страны - в поощрении таких действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД РФ.

Манипуляции Кремля из-за ситуации на ЗАЭС

Режим тишины возле атомной станции якобы нарушили украинские военные, утверждают дипломаты РФ. Это перемирие объявляли специально под проведение ремонтных работ на объекте.

Теперь российская сторона пугает мир аварией европейского масштаба и обвиняет во всем ВСУ.

Выдумки о ядерном оружии

Мировое сообщество россияне призывают серьезно отнестись к вымышленным намерениям и требуют решительно осудить любые попытки Украины вернуть прежний ядерный статус.

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Таким образом, Кремль снова использует привычный шантаж и обвиняет европейских лидеров в поддержке Украины.

Как ранее писали Новини.LIVE, по мнению главы ОП Кирилла Буданова странам без ядерного оружия сегодня критически важно найти другие реальные методы для обеспечения безопасности. Он заявил, что сейчас в мире есть много других вариантов для защиты, поэтому зацикливаться только на старых системах не стоит.

Также мы сообщали, что возле Запорожской АЭС 4 июня были слышны взрывы, а персонал станции вынужден был срочно бросить работу и прятаться в укрытие. В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить любые боевые действия возле станции.