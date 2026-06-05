Очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Україна нібито намагається отримати ядерну зброю, заявили в російському МЗС. Відомство Сергія Лаврова вимагає від світу негайно зупинити ці вигадані плани. Також окупанти звинуватили Київ у підготовці великої катастрофи на Запорізькій АЕС, а європейські країни — у заохоченні таких дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС РФ.

Маніпуляції Кремля через ситуацію на ЗАЕС

Режим тиші біля атомної станції нібито порушили українські військові, стверджують дипломати РФ. Це перемир'я оголошували спеціально під проведення ремонтних робіт на об'єкті.

Тепер російська сторона лякає світ аварією європейського масштабу та звинувачує у всьому ЗСУ.

Вигадки про ядерну зброю

Світову спільноту росіяни закликають серйозно поставитися до вигаданих намірів та вимагають рішуче засудити будь-які спроби України повернути колишній ядерний статус.

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Таким чином, Кремль знову використовує звичний шантаж і звинувачує європейських лідерів у підтримці України.

Як раніше писали Новини.LIVE, за думкою голови ОП Кирила Буданова країнам без ядерної зброї сьогодні критично важливо знайти інші реальні методи для гарантування безпеки. Він заявив, що зараз у світі є багато інших варіантів для захисту, тому зациклюватися лише на старих системах не варто.

Також ми повідомляли, що біля Запорізької АЕС 4 червня були чутні вибухи, а персонал станції змушений був терміново кинути роботу і ховатися в укриття. В МАГАТЕ закликали негайно припинити будь-які бойові дії біля станції.