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Головна Новини дня Обстріл поблизу ЗАЕС: під загрозою енергоживлення станції

Обстріл поблизу ЗАЕС: під загрозою енергоживлення станції

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 13:13
Обстріл поблизу ЗАЕС: під загрозою енергоживлення станції
Запорізька АЕС. Фото: facebook.com/zapnpp

Біля Запорізької АЕС 4 червня почалися сильні обстріли, наразі над станцією дим. Експерти з МАГАТЕ чули вибухи, а персонал станції змушений був терміново кинути роботу і ховатися в укриття.

Через ці удари може повністю відключитися єдина лінія електропередачі, яка ще працює, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Загроза для реакторів через обстріли

Команда МАГАТЕ повідомляє про дим з боку атомної електростанції. При цьому лінія живлення і так останні тижні вимикалася вже кілька разів, тому ситуація залишається дуже небезпечною.

Наразі електрика ще йде, але загроза аварії через втрату охолодження є реальною. Якщо лінія знов відключиться, то станція перейде на дизельні генератори, щоб не допустити аварії на реакторах.  

Вимога Рафаеля Гроссі зупинити атаки

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав негайно припинити будь-які штурми навколо енергетичної інфраструктури станції. Він підкреслив, що такі інциденти ставлять під удар безпеку всього регіону.

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За його словами, бойові дії поблизу ЗАЕС потрібно негайно припинити, а станція не повинна залишатися без зовнішнього джерела живлення, адже це прямий шлях до атомної катастрофи.

Раніше Новини.LIVE писали. що у Силах оборони Півдня та МЗС України спростували фейки росіян про удар українських БпЛА по ЗАЕС. У командуванні наголосили, що заяви РФ є черговою інформаційною провокацією, а в МЗС заявили, що поширення подібних заяв спрямоване на відвернення уваги міжнародної спільноти від факту незаконної окупації ЗАЕС.

Також ми писали, що 29 травня через посилення бойових дій в районі Енергодара на ЗАЕС виникли серйозні проблеми, а також тимчасово припинилися поставки дизельного пального. Це підвищує ризики для стабільної роботи станції. 

обстріли ЗАЕС МАГАТЕ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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