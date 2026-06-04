Обстрел вблизи ЗАЭС: под угрозой энергопитание станции

Запорожская АЭС. Фото: facebook.com/zapnpp

Возле Запорожской АЭС 4 июня начались сильные обстрелы, сейчас над станцией дым. Эксперты из МАГАТЭ слышали взрывы, а персонал станции вынужден был срочно бросить работу и прятаться в укрытие.

Из-за этих ударов может полностью отключиться единственная линия электропередачи, которая еще работает, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Угроза для реакторов из-за обстрелов

Команда МАГАТЭ сообщает о дыме со стороны атомной электростанции. При этом линия питания и так последние недели выключалась уже несколько раз, поэтому ситуация остается очень опасной.

Сейчас электричество еще идет, но угроза аварии из-за потери охлаждения является реальной. Если линия вновь отключится, то станция перейдет на дизельные генераторы, чтобы не допустить аварии на реакторах.

Требование Рафаэля Гросси остановить атаки

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить любые штурмы вокруг энергетической инфраструктуры станции. Он подчеркнул, что такие инциденты ставят под удар безопасность всего региона.

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По его словам, боевые действия вблизи ЗАЭС нужно немедленно прекратить, а станция не должна оставаться без внешнего источника питания, ведь это прямой путь к атомной катастрофе.

Ранее Новини.LIVE писали. что в Силах обороны Юга и МИД Украины опровергли фейки россиян об ударе украинских БпЛА по ЗАЭС. В командовании отметили, что заявления РФ являются очередной информационной провокацией, а в МИД заявили, что распространение подобных заявлений направлено на отвлечение внимания международного сообщества от факта незаконной оккупации ЗАЭС.

Также мы писали, что 29 мая из-за усиления боевых действий в районе Энергодара на ЗАЭС возникли серьезные проблемы, а также временно прекратились поставки дизельного топлива. Это повышает риски для стабильной работы станции.