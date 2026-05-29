На ЗАЕС стався найдовший від початку війни збій зв'язку

Вид на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Через посилення обстрілів в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції стався масштабний збій зв'язку, а також було призупинено постачання дизельного пального. В МАГАТЕ зазначають, що станція продовжує функціонувати лише від однієї лінії живлення.

Про це йдеться в офіційній заяві МАГАТЕ, передає Новини.LIVE.

ЗАЕС під загрозою блекауту через обстріли і роботу однієї ЛЕП

Нині окупована Запорізька АЕС забезпечується зовнішньою електроенергією лише через одну резервну лінію, оскільки основна магістраль відключилася ще у березні. До повномасштабного вторгнення роботу станції підстраховували одразу десять ліній передач.

Через бойові дії останніми днями навколо ядерного об'єкта регулярно зникало світло. Щоб відновити лінію на 750 кВ, представники МАГАТЕ ведуть переговори з українською та російською сторонами щодо локального припинення вогню, проте бої на передовій заважають як обговоренню, так і безпосередньому ремонту. В агентстві зазначили, що через небезпеку в регіоні навіть довелося тимчасово зупинити підвезення дизельного пального, необхідного для резервного живлення станційних систем. На самій ЗАЕС запевняють, що накопичених запасів палива вистачить на понад десять діб автономної роботи генераторів.

Оцінюючи ці ризики, Рафаель Гроссі наголосив: "Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в момент, коли вона і так залишається вкрай вразливою з погляду зовнішнього електропостачання".

МАГАТЕ не могло зв'язатися 12 годин із ЗАЕС

Паралельно з паливними та енергетичними проблемами на ядерному об'єкті стався безпрецедентний за своєю тривалістю збій. У середу, 27 травня, станція приблизно на 12 годин повністю втратила інтернет-з'єднання та стаціонарний телефонний зв'язок, що стало найдовшим періодом ізоляції ЗАЕС за весь час війни.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою командою експертів на об'єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичайний спосіб. Це, безумовно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та захищеності", — заявив Рафаель Гроссі.

Точну причину раптового відключення комунікацій наразі не встановили, проте фахівці пов'язують це із суттєвим посиленням бойових дій біля Енергодара. Саме в цьому місті мешкає більша частина працівників атомної станції. На ЗАЕС зафіксували, що один із службових автомобілів отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника. Окрім цього, удари дронів прийшлися по цивільній інфраструктурі Енергодара, підтверджено влучання у місцеву пожежну частину.

Водночас напружена ситуація зберігається й на інших ядерних об'єктах України. В агентстві повідомили, що за останній тиждень у зоні спостереження Чорнобильського майданчика зафіксували рух близько 20 безпілотних літальних апаратів.

Новини.LIVE писали раніше, що наприкінці квітня цього року російський дрон вбив водія біля Запорізької АЕС. Інцидент стався біля транспортної майстерні.

Відключення світла на ЗАЕС бували й раніше. Так у квітні стався блекаут, який тривав 40 хвилин і став уже 14 таким інцидентом по рахунку.