На ЗАЭС произошел самый длинный с начала войны сбой связи

Вид на ЗАЭС.

Из-за усиления обстрелов в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции произошел масштабный сбой связи, а также были приостановлены поставки дизельного топлива. В МАГАТЭ отмечают, что станция продолжает функционировать только от одной линии питания.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ, передает Новини.LIVE.

ЗАЭС под угрозой блэкаута из-за обстрелов и работы одной ЛЭП

Сейчас оккупированная Запорожская АЭС обеспечивается внешней электроэнергией только через одну резервную линию, поскольку основная магистраль отключилась еще в марте. До полномасштабного вторжения работу станции подстраховывали сразу десять линий передач.

Из-за боевых действий в последние дни вокруг ядерного объекта регулярно пропадал свет. Чтобы восстановить линию на 750 кВ, представители МАГАТЭ ведут переговоры с украинской и российской сторонами о локальном прекращении огня, однако бои на передовой мешают как обсуждению, так и непосредственному ремонту. В агентстве отметили, что из-за опасности в регионе даже пришлось временно остановить подвоз дизельного топлива, необходимого для резервного питания станционных систем. На самой ЗАЭС уверяют, что накопленных запасов топлива хватит более чем на десять суток автономной работы генераторов.

Оценивая эти риски, Рафаэль Гросси подчеркнул: "Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в момент, когда она и так остается крайне уязвимой с точки зрения внешнего электроснабжения".

Параллельно с топливными и энергетическими проблемами на ядерном объекте произошел беспрецедентный по своей продолжительности сбой. В среду, 27 мая, станция примерно на 12 часов полностью потеряла интернет-соединение и стационарную телефонную связь, что стало самым длинным периодом изоляции ЗАЭС за все время войны.

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и защищенности", — заявил Рафаэль Гросси.

Точную причину внезапного отключения коммуникаций пока не установили, однако специалисты связывают это с существенным усилением боевых действий возле Энергодара. Именно в этом городе проживает большая часть работников атомной станции. На ЗАЭС зафиксировали, что один из служебных автомобилей получил повреждения в результате атаки беспилотника. Кроме этого, удары дронов пришлись по гражданской инфраструктуре Энергодара, подтверждено попадание в местную пожарную часть.

В то же время напряженная ситуация сохраняется и на других ядерных объектах Украины. В агентстве сообщили, что за последнюю неделю в зоне наблюдения Чернобыльской площадки зафиксировали движение около 20 беспилотных летательных аппаратов.

Новини.LIVE писали ранее, что в конце апреля этого года российский дрон убил водителя возле Запорожской АЭС. Инцидент произошел возле транспортной мастерской.

Отключения света на ЗАЭС бывали и раньше. Так в апреле произошел блэкаут, который длился 40 минут и стал уже 14 таким инцидентом по счету.