Дрон біля Запорізької АЕС вбив водія: у МАГАТЕ відреагували

Запорізька АЕС.

Біля Запорізької атомної електростанції у понеділок, 27 квітня, дрон вбив водія. У МАГАТЕ повідомили, що розслідують інцидент, а також стежать за розвитком подій.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Дрон біля ЗАЕС

"Внаслідок удару безпілотника, який стався сьогодні вранці, загинув водій у транспортній майстерні поблизу території станції", — йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удари по АЕС або поблизу станції можуть становити загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

Допис МАГАТЕ.

Зазначимо, що ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року після боїв за Енергодар.

Енергодар на карті бойових дій 27 квітня.

Станція стала першою в історії АЕС, яка була захоплена під час воєнних дій.

Окупанти перетворили її на військову базу, розмістивши техніку в машинних залах. Крім того, вони намагаються незаконно інтегрувати обʼєкт у систему "Росатома".

Станція неодноразово опинялася на межі блекауту через пошкодження ліній живлення внаслідок обстрілів.

Окупанти застосовують тортури та викрадення працівників, змушуючи їх до співпраці. Зокрема, у червні 2022 року загарбники вбили водолаза Андрія Гончарука за відмову працювати на них.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Енергоатом, 26 квітня Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, внаслідок чого станція перейшла в режим блекауту.

Крім того, вчора український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили неприпустимість перебування росіян на Запорізькій АЕС.