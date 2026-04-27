Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрон біля Запорізької АЕС вбив водія: у МАГАТЕ відреагували

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 13:50
Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Біля Запорізької атомної електростанції у понеділок, 27 квітня, дрон вбив водія. У МАГАТЕ повідомили, що розслідують інцидент, а також стежать за розвитком подій.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

"Внаслідок удару безпілотника, який стався сьогодні вранці, загинув водій у транспортній майстерні поблизу території станції", — йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удари по АЕС або поблизу станції можуть становити загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

Допис МАГАТЕ. Фото: скриншот

Зазначимо, що ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року після боїв за Енергодар.

Читайте також:
Енергодар на карті бойових дій 27 квітня. Фото: DeepState

Станція стала першою в історії АЕС, яка була захоплена під час воєнних дій. 

Окупанти перетворили її на військову базу, розмістивши техніку в машинних залах. Крім того, вони намагаються незаконно інтегрувати обʼєкт у систему "Росатома".

Станція неодноразово опинялася на межі блекауту через пошкодження ліній живлення внаслідок обстрілів.

Окупанти застосовують тортури та викрадення працівників, змушуючи їх до співпраці. Зокрема, у червні 2022 року загарбники вбили водолаза Андрія Гончарука за відмову працювати на них.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Енергоатом, 26 квітня Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, внаслідок чого станція перейшла в режим блекауту.

Крім того, вчора український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили неприпустимість перебування росіян на Запорізькій АЕС.

ЗАЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації