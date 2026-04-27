На Запорізькій АЕС у 40-і роковини аварії на ЧАЕС стався блекаут

Запорізька АЕС. Фото: Міністерство енергетики України

У неділю, 26 квітня, Запорізька АЕС утратила зовнішнє живлення. Лінія електропередачі "Феросплавна-1" відключилася. Станція перейшла в режим блекауту.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Блекаут на Запорізькій АЕС 26 квітня

Упродовж півтори години станцію живили 19 резервних дизельгенераторів. Від моменту окупації блекаут на Запорізькій АЕС стається вже вп'ятнадцяте. Кожен такий інцидент підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора — Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зустрівся генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Зустріч відбулася 26 квітня. Сторони обговорили перебування РФ на Запорізькій АЕС.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту писав, що Верховна Рада закликала світ посилити захист ядерних об'єктів в Україні. Зокрема, йдеться про Запорізьку АЕС, на території якої росіяни неодноразово порушують стандарти ядерної безпеки. Відповідну постанову підтримали 311 нардепів.