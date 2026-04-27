Главная Новости дня На Запорожской АЭС в 40-ю годовщину аварии на ЧАЭС произошел блэкаут

На Запорожской АЭС в 40-ю годовщину аварии на ЧАЭС произошел блэкаут

Дата публикации 27 апреля 2026 00:28
Запорожская АЭС. Фото: Министерство энергетики Украины

В воскресенье, 26 апреля, Запорожская АЭС утратила внешнее питание. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" отключилась. Станция перешла в режим блэкаута.

Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Новини.LIVE.

Блэкаут на Запорожской АЭС 26 апреля

В течение полутора часов станцию питали 19 резервных дизельгенераторов. С момента оккупации блэкаут на Запорожской АЭС происходит уже в пятнадцатый раз. Каждый такой инцидент повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

"Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора — Энергоатома, что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча состоялась 26 апреля. Стороны обсудили пребывание РФ на Запорожской АЭС.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента писал, что Верховная Рада призвала мир усилить защиту ядерных объектов в Украине. В частности, речь идет о Запорожской АЭС, на территории которой россияне неоднократно нарушают стандарты ядерной безопасности. Соответствующее постановление поддержали 311 нардепов.

ЗАЭС Запорожская АЭС блэкаут
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
