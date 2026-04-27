На Запорожской АЭС в 40-ю годовщину аварии на ЧАЭС произошел блэкаут

Запорожская АЭС. Фото: Министерство энергетики Украины

В воскресенье, 26 апреля, Запорожская АЭС утратила внешнее питание. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" отключилась. Станция перешла в режим блэкаута.

Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Новини.LIVE.

Блэкаут на Запорожской АЭС 26 апреля

В течение полутора часов станцию питали 19 резервных дизельгенераторов. С момента оккупации блэкаут на Запорожской АЭС происходит уже в пятнадцатый раз. Каждый такой инцидент повышает риски для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

"Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора — Энергоатома, что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча состоялась 26 апреля. Стороны обсудили пребывание РФ на Запорожской АЭС.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента писал, что Верховная Рада призвала мир усилить защиту ядерных объектов в Украине. В частности, речь идет о Запорожской АЭС, на территории которой россияне неоднократно нарушают стандарты ядерной безопасности. Соответствующее постановление поддержали 311 нардепов.