Рада призвала мир усилить защиту ядерных объектов в Украине

Депутаты голосуют в зале парламента.

В среду, 8 апреля, Верховная Рада приняла постановление №15133, которым обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, Организации Объединенных Наций и Международному агентству по атомной энергии в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, чтобы не допустить, чтобы РФ нарушала международные правила ядерной безопасности, атакуя ЧАЭС. "За" проголосовали 311 нардепов.

Постановление к 40-й годовщине Чернобыльской АЭС

В постановлении отмечается, что полномасштабное вторжение России в 2022 году стало новым этапом войны против Украины, которая длится с 2014 года, и сопровождается постоянными обстрелами, в частности по критической инфраструктуре.

Отмечается, что под угрозой оказались и ядерные объекты. В начале вторжения российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, причем последняя до сих пор находится в оккупации, что создает серьезные риски для глобальной безопасности.

Документ обращает внимание, что во время оккупации Чернобыльской АЭС происходили отключения электроэнергии и повреждения инфраструктуры, что могло привести к радиационной аварии. Отдельно упоминается и повреждение защитного конфайнмента в 2025 году в результате атаки дрона.

Читайте также:

В постановлении подчеркивается, что обстрелы энергетических объектов и контроль над атомными станциями представляют угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

Также отмечается, что нынешняя международная система ядерной безопасности оказалась неготовой к вызовам войны и нуждается в совершенствовании.

Украина призывает международное сообщество усилить защиту ядерных объектов, способствовать деоккупации Запорожской АЭС, помочь в восстановлении инфраструктуры и усилить давление на Россию.

Как писали Новини.LIVE, возможная авария на Запорожской атомной электростанции будет в 10 раз опаснее, чем последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. В случае подрыва ЗАЭС будет загрязнена площадь в 2 миллиона гектаров — это вдвое больше площадь, чем территория Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что оккупанты планируют создать специальное пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС. Эксперты считают, что такая практика создает риск дальнейшего перевода личного состава в другие структуры, в частности подразделений армии РФ.