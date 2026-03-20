Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Авария на ЗАЭС в 10 раз опаснее, чем Чернобыль: прогноз экспертов

Авария на ЗАЭС в 10 раз опаснее, чем Чернобыль: прогноз экспертов

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 06:11
Авария на ЗАЭС в 10 раз опаснее, чем Чернобыль: прогноз экспертов
Запорожская АЭС. Фото: Getty Images

Россияне оккупировали и продолжают удерживать в своих руках территорию ЗАЭС. Украинские энергетики и экологи заявляют о неконтролируемой ситуации, которая в будущем может привести к масштабному экоциду.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с директором государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" и доктором биологических наук Александром Бондарем.

Читайте также:

Россияне не будут взрывать ЗАЭС пока планируют ее присвоить

В Укринформе состоялась пресс-конференция "Проблемные вопросы ядерной и экологической безопасности в условиях войны". Приоритетной задачей для Украины остается возвращение ЗАЭС под свой контроль, ведь пока станция находится в руках россиян существуют риски аварии и других провокаций.

Профессор Александр Бондарь убежден, что пока оккупанты будут пытаться подключить электростанцию к своей системе, то будут сохранять объект в безопасном состоянии.

"Пока атомная станция находится у россиян, они не будут ее взрывать. Для того чтобы вырвать ее из энергосистемы Украины и переориентировать на энергосистему России, они будут накапливать оружие, но никаких действий негативных не будут совершать. Однако, когда увидят, что политическая и военная ситуации меняются и придется покидать эту территорию, это возможно", — заявил ученый.

Олександр Бондар
Директор государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" Александр Бондарь. Фото: Новини.LIVE

В случае подрыва ЗАЭС экологическое загрязнение распространится на площадь в 2 миллиона гектаров — это вдвое большая площадь, чем территория Украины.

"Полностью выйдет из строя не только наша страна. Будет загрязнено все Приазовье, Черное море, радиационное воздействие. Придется пересилить более 2 миллионов человек с этой территории. Будут погибшие... Эта история может тянуться десятки лет. Будет гораздо хуже, чем трагедия на ЧАЭС — примерно в 10 раз. Произойдет катаклизм, экоцид мирового масштаба", — отмечает академик.

Напомним, на ЗАЭС объявили режим тишины, пока продолжаются ремонтные работы.

Также украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопрос Запорожской электростанции приоритетный в процессе переговоров.

Чернобыльская АЭС ЗАЭС экология Россия
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации