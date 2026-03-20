Авария на ЗАЭС в 10 раз опаснее, чем Чернобыль: прогноз экспертов

Запорожская АЭС. Фото: Getty Images

Россияне оккупировали и продолжают удерживать в своих руках территорию ЗАЭС. Украинские энергетики и экологи заявляют о неконтролируемой ситуации, которая в будущем может привести к масштабному экоциду.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с директором государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" и доктором биологических наук Александром Бондарем.

В Укринформе состоялась пресс-конференция "Проблемные вопросы ядерной и экологической безопасности в условиях войны". Приоритетной задачей для Украины остается возвращение ЗАЭС под свой контроль, ведь пока станция находится в руках россиян существуют риски аварии и других провокаций.

Профессор Александр Бондарь убежден, что пока оккупанты будут пытаться подключить электростанцию к своей системе, то будут сохранять объект в безопасном состоянии.

"Пока атомная станция находится у россиян, они не будут ее взрывать. Для того чтобы вырвать ее из энергосистемы Украины и переориентировать на энергосистему России, они будут накапливать оружие, но никаких действий негативных не будут совершать. Однако, когда увидят, что политическая и военная ситуации меняются и придется покидать эту территорию, это возможно", — заявил ученый.

Директор государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" Александр Бондарь. Фото: Новини.LIVE

В случае подрыва ЗАЭС экологическое загрязнение распространится на площадь в 2 миллиона гектаров — это вдвое большая площадь, чем территория Украины.

"Полностью выйдет из строя не только наша страна. Будет загрязнено все Приазовье, Черное море, радиационное воздействие. Придется пересилить более 2 миллионов человек с этой территории. Будут погибшие... Эта история может тянуться десятки лет. Будет гораздо хуже, чем трагедия на ЧАЭС — примерно в 10 раз. Произойдет катаклизм, экоцид мирового масштаба", — отмечает академик.

