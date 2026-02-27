Відео
Головна Новини дня Поблизу ЗАЕС оголошено тимчасове припинення вогню — деталі

Поблизу ЗАЕС оголошено тимчасове припинення вогню — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:46
Біля ЗАЕС діє тимчасове перемир'я — МАГАТЕ
ЗАЕС. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню поблизу Запорізької атомної електростанції. Це необхідно задля проведення ремонтних робіт високовольтної лінії електропередачі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у п'ятницю, 27 лютого.

Читайте також:

Локальне перемир'я біля ЗАЕС — що кажуть у МАГАТЕ

Отже, МАГАТЕ досягло укладення нового локального перемир'я в районі тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. Воно набуло чинності для відновлення резервного електропостачання станції по одній із ліній.

"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції", — йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Крім того, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поінформував, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке має гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.

Перемир'я біля ЗАЕС 27 лютого
Скриншот повідомлення МАГАТЕ/X

Ситуація на ЗАЕС — що відомо

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час тристоронніх перемовин підіймається й питання про контроль над Запорізькою АЕС. Глава держави наголосив: "Для нас ЗАЕС — це не лише про гроші. Це про принципи, а також про нашу землю".

Також стало відомо, що Росія має намір створити пожежний підрозділ для  нібито "захисту" ЗАЕС. У такий спосіб окупанти готують новий механізм призову чоловіків.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня Запорізька АЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній. Це сталося внаслідок чергового обстрілу РФ.

ЗАЕС МАГАТЕ перемир'я війна в Україні Запорізька АЕС Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
