Вблизи ЗАЭС объявлено временное прекращение огня — детали от МАГАТЭ

В пятницу, 27 февраля, стало известно, что вблизи Запорожской АЭС действует временное перемирие. Локальное прекращение огня необходимо для проведения ремонтных работ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 27 февраля.

Локальное перемирие возле ЗАЭС — что говорят в МАГАТЭ

Итак, МАГАТЭ достигло заключения нового локального перемирия в районе временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Оно вступило в силу для восстановления резервного электроснабжения станции по одной из линий.

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал, что в районе проведения ремонтных работ продолжается разминирование, которое должно гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.

Ситуация на ЗАЭС — что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время трехсторонних переговоров поднимается и вопрос о контроле над Запорожской АЭС. Глава государства подчеркнул: "Для нас ЗАЭС — это не только о деньгах. Это о принципах, а также о нашей земле".

Также стало известно, что Россия намерена создать пожарное подразделение для якобы "защиты" ЗАЭС. Таким образом оккупанты готовят новый механизм призыва мужчин.

Напомним, что в ночь на 3 января Запорожская АЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий. Это произошло в результате очередного обстрела РФ.