Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возле ЗАЭС будет действовать временное перемирие — что известно

Возле ЗАЭС будет действовать временное перемирие — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:46
Вблизи ЗАЭС объявлено временное прекращение огня — детали от МАГАТЭ
ЗАЭС. Иллюстративное фото: УНИАН

В пятницу, 27 февраля, стало известно, что вблизи Запорожской АЭС действует временное перемирие. Локальное прекращение огня необходимо для проведения ремонтных работ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 27 февраля.

Реклама
Читайте также:

Локальное перемирие возле ЗАЭС — что говорят в МАГАТЭ

Итак, МАГАТЭ достигло заключения нового локального перемирия в районе временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Оно вступило в силу для восстановления резервного электроснабжения станции по одной из линий.

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал, что в районе проведения ремонтных работ продолжается разминирование, которое должно гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.

Перемир'я біля ЗАЕС 27 лютого
Скриншот сообщения МАГАТЭ/X

Ситуация на ЗАЭС — что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время трехсторонних переговоров поднимается и вопрос о контроле над Запорожской АЭС. Глава государства подчеркнул: "Для нас ЗАЭС — это не только о деньгах. Это о принципах, а также о нашей земле".

Также стало известно, что Россия намерена создать пожарное подразделение для якобы "защиты" ЗАЭС. Таким образом оккупанты готовят новый механизм призыва мужчин.

Напомним, что в ночь на 3 января Запорожская АЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий. Это произошло в результате очередного обстрела РФ.

ЗАЭС МАГАТЭ перемирие война в Украине Запорожская АЭС Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации