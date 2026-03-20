Аварія на ЗАЕС у 10 разів небезпечніша, ніж Чорнобиль: прогноз експертів

Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

Росіяни окупували та продовжують утримувати в своїх руках територію ЗАЕС. Українські енергетики та екологи заявляють про неконтрольовану ситуацію, яка у майбутньому може призвести до масштабного екоциду.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з директором державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" та доктор біологічних наук Олександром Бондарем.

В Укрінформі відбулась пресконференція "Проблемні питання ядерної та екологічної безпеки в умовах війни". Пріоритетним завданням для України залишається повернення ЗАЕС під свій контроль, адже поки станція перебуває в руках росіян існують ризики аварії та інших провокацій.

Професор Олександр Бондар переконаний, що поки окупанти намагатимуться підʼєднати електростанцію до своєї системи, то зберігатимуть обʼєкт у безпечному стані.

"Поки атомна станція знаходиться у росіян, вони не будуть її підривати. Для того щоб вирвати її з енергосистеми України і переорієнтувати на енергосистему Росії, вони будуть накопичувати зброю, але ніяких дій негативних не вчинятимуть. Однак, коли побачать, що політична і війська ситуації змінюються і доведеться залишати цю територію, це можливо", — заявив науковець.

Директор державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" Олександр Бондар. Фото: Новини.LIVE

У разі підриву ЗАЕС екологічне забруднення пошириться на площу у 2 мільйони гектарів — це вдвічі більша площа, ніж територія України.

"Повністю вийде з ладу не лише наша країна. Буде забруднене все Приазовʼя, Чорне море, радіаційний вплив. Доведеться пересилити понад 2 мільйони людей з цієї території. Будуть загиблі... Ця історія може тягнутись десятки роки. Буде набагато гірше, ніж трагедія на ЧАЕС — приблизно у 10 разів. Станеться катаклізм, екоцид світового масштабу", — наголошує академік.

