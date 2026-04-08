Рада закликала світ посилити захист ядерних об’єктів в Україні

Депутати голосують в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 8 квітня, Верховна Рада ухвалила постанову №15133, якою звернулась до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії у зв’язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, щоб недопустити, щоб РФ порушувала міжнародні правила ядерної безпеки, атакуючи ЧАЕС. "За" проголосували 311 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Постанова до 40-их роковин Чорнобильської АЕС

У постанові зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало новим етапом війни проти України, яка триває з 2014 року, і супроводжується постійними обстрілами, зокрема по критичній інфраструктурі.

Наголошується, що під загрозою опинилися й ядерні об’єкти. На початку вторгнення російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС, причому остання досі перебуває в окупації, що створює серйозні ризики для глобальної безпеки.

Документ звертає увагу, що під час окупації Чорнобильської АЕС відбувалися відключення електроенергії та пошкодження інфраструктури, що могло призвести до радіаційної аварії. Окремо згадується і пошкодження захисного конфайнмента у 2025 році внаслідок атаки дрона.

У постанові підкреслюється, що обстріли енергетичних об’єктів та контроль над атомними станціями становлять загрозу не лише для України, а й для всього світу.

Також зазначається, що нинішня міжнародна система ядерної безпеки виявилася неготовою до викликів війни та потребує вдосконалення.

Україна закликає міжнародну спільноту посилити захист ядерних об’єктів, сприяти деокупації Запорізької АЕС, допомогти у відновленні інфраструктури та посилити тиск на Росію.

Як писали Новини.LIVE, можлива аварія на Запорізькій атомній електростанції буде в 10 разів небезпечніша, ніж наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС. У разі підриву ЗАЕС буде забруднено площу у 2 мільйони гектарів — це вдвічі більша площа, ніж територія України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що окупанти планують створити спеціальний пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС. Експерти вважають, що така практика створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема підрозділів армії РФ.