РФ здійснила 32 атаки під Костянтинівкою: зведення Генштабу

Олександр Сирський. Фото: Andrew Kravchenko/Bloomberg

Розпочалася 1505 доба повномасштабної зброї агресії Росії проти України. Упродовж минулої доби сталося 170 бойових зіткнень на фронті. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по позиціях українських воїнів та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 8 квітня, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті

Упродовж останньої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління БпЛА та артилерійську систему російських окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили шість російських атак. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог чотири рази штурмував позиції України у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман та в бік Графського.

Читайте також:

На Купʼянському противник сім разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Піщане та Новоосинове.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському українські захисники відбили пʼять спроб окупантів просунутися в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік населеного пункту Твердохлібове.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському упродовж минулої доби воїни ЗСУ зупинили девʼять спроб Росії просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки й Озерного.

Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському противник здійснив 32 атаки біля Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські воїни зупинили 26 штурмових дій противника в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Вербове, Січневе, Вороне та в бік населеного пункту Лісне.

Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському сталося 26 атак загарбників у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському українські сили зупинили пʼять російських атак біля Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1960 безпілотних літальних апаратів, 241 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського, головнокомандувач ЗСУ здійснив поїздку на передові позиції в районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації. За його словами, головним завданням є знищити логістику окупантів в тилу та розбивати піхоту противника до того, як вона встигне наблизитися до окопів Сил оборони.

Раніше Сирський повідомив, що у ЗСУ посилюють підготовку військових до протидії безпілотникам. Він зазначив, що командування змінює програми навчань. Крім того, увагу приділяють роботі з дронами та технологічним компонентам підготовки.