РФ осуществила 32 атаки под Константиновкой: сводка Генштаба

Александр Сырский. Фото: Andrew Kravchenko/Bloomberg

Начались 1505 сутки полномасштабной оружейной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений на фронте. Российские оккупанты продолжают наносить удары по позициям украинских воинов и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 8 апреля, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте

За последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и военной техники, два пункта управления БпЛА и артиллерийскую систему российских оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили шесть российских атак. Враг совершил 78 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском враг четыре раза штурмовал позиции Украины в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Песчаное и Новоосиново.

На Лиманском украинские защитники отбили пять попыток оккупантов продвинуться в районах Лимана, Дробышево, Ставков, Дибровы и в сторону населенного пункта Твердохлебово.

На Славянском за прошедшие сутки воины ВСУ остановили девять попыток России продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и вблизи Резниковки и Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты атак не проводили.

На Константиновском противник совершил 32 атаки возле Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в сторону населенного пункта Павловка.

На Покровском украинские воины остановили 26 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филиал, Муравка и Новопавловка.

На Александровском враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, Калиновское, Вербовое, Сечневое, Вороное и в сторону населенного пункта Лесное.

На Гуляйпольском произошло 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Доброполье, Цветково, Варваровка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горькое, Оленоконстантиновка и Железнодорожное.

На Ореховском противник один раз пытался продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском украинские силы остановили пять российских атак возле Антоновского моста.

На Волынском и Полесском не обнаружено признаков формирования наступательных группировок врага.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также враг потерял пять танков, четыре боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 241 единицу автомобильной и две единицы специальной техники", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского, главнокомандующий ВСУ совершил поездку на передовые позиции в районе Константиновско-Дружковской агломерации. По его словам, главной задачей является уничтожить логистику оккупантов в тылу и разбивать пехоту противника до того, как она успеет приблизиться к окопам Сил обороны.

Ранее Сырский сообщил, что в ВСУ усиливают подготовку военных к противодействию беспилотникам. Он отметил, что командование меняет программы учений. Кроме того, внимание уделяют работе с дронами и технологическим компонентам подготовки.