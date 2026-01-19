Россия готовит удары по подстанциям АЭС — эксперт объяснил цель врага

Энергетик возле поврежденного оборудования ТЭС. Фото: ДТЭК

Россия может вскоре сосредоточить удары на крупных электроподстанциях, часть из которых является критически важной для обеспечения работы систем охлаждения атомных электростанций. Такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и давление на общество в период холодного времени года.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Ранок.LIVE.

Россия хочет перекрыть электроснабжение в Украине с АЭС

По его словам, российская стратегия не предусматривает прямых ударов по атомным электростанциям. Вместо этого противник пытается разорвать цепь от производства электроэнергии до конечного потребителя.

Именно поэтому ключевыми целями могут стать крупные подстанции, которые играют важную роль не только в распределении электроэнергии, но и в обеспечении безопасной работы АЭС.

"В отчете МАГАТЭ отмечалось, что многие из этих подстанций критически необходимы для охлаждения самих атомных электростанций. Возможно, речь идет об остановке АЭС для того, чтобы в этот период критического понижения температур еще больше взбудоражить общество, потому что, к сожалению, россиянам точечно это удается", — отметил Жмайло.

Отдельно эксперт вспомнил, что через социальные сети и Telegram-каналы распространяются нарративы о якобы ответственности украинской власти за отключение света, в частности из-за утверждения об экспорте электроэнергии. По его словам, именно такого эффекта и внутренней дестабилизации стремится достичь Россия.

Жмайло пояснил, что атомные электростанции и другие источники генерации производят около 11 гигаватт электроэнергии, и именно эта система становится объектом тщательной разведки. В

Он напомнил, что над территорией Украины неоднократно фиксировались и китайские спутники, которые, по его оценке, могли использоваться для сбора разведывательной информации. Все это, по его мнению, является частью более широкой кампании давления, как на украинское общество, так и на западных партнеров Украины.

Эксперт считает, что Кремль стремится создать впечатление отсутствия "красных линий" и усилить страхи вокруг безопасности атомной энергетики. В этом контексте возможные удары по подстанциям, критическим для АЭС, могут использоваться как инструмент для провоцирования остановок станций в период резкого снижения температур. Это, по его словам, способно еще больше обострить социальное напряжение.

Напомним, в ГУР сделали заявление, что Россия хочет атаковать подстанции, которые являются важными для стабильной работы АЭС.

На фоне этих разведданных глава МИД Украины сделал заявление в МАГАТЭ.