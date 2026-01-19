Росія готує удари по підстанціях АЕС — експерт пояснив мету ворога

Енергетик біля пошкодженого обладнання ТЕС. Фото: ДТЕК

Росія може незабаром зосередити удари на великих електропідстанціях, частина з яких є критично важливою для забезпечення роботи систем охолодження атомних електростанцій. Такі дії спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та тиск на суспільство в період холодної пори року.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія хоче перекрити електропостачання в Україні з АЕС

За його словами, російська стратегія не передбачає прямих ударів по атомних електростанціях. Натомість противник намагається розірвати ланцюг від виробництва електроенергії до кінцевого споживача.

Саме тому ключовими цілями можуть стати великі підстанції, які відіграють важливу роль не лише у розподілі електроенергії, а й у забезпеченні безпечної роботи АЕС.

"В звіті МАГАТЕ зазначалося, що багато з цих підстанцій критично необхідні для охолодження самих атомних електростанцій. Можливо, йдеться про зупинку АЕС для того, щоб в цей період критичного пониження температур ще більше розбурхати суспільство, бо, на жаль, росіянам точково це вдається", — зазначив Жмайло.

Окремо експерт згадав, що через соціальні мережі та Telegram-канали поширюються наративи про нібито відповідальність української влади за відключення світла, зокрема через твердження про експорт електроенергії. За його словами, саме такого ефекту та внутрішньої дестабілізації прагне досягти Росія.

Жмайло пояснив, що атомні електростанції та інші джерела генерації виробляють близько 11 гігават електроенергії, і саме ця система стає об'єктом ретельної розвідки. В

Він нагадав, що над територією України неодноразово фіксувалися й китайські супутники, які, за його оцінкою, могли використовуватися для збору розвідувальної інформації. Усе це, на його думку, є частиною ширшої кампанії тиску, як на українське суспільство, так і на західних партнерів України.

Експерт вважає, що Кремль прагне створити враження відсутності "червоних ліній" і посилити страхи навколо безпеки атомної енергетики. У цьому контексті можливі удари по підстанціях, критичних для АЕС, можуть використовуватися як інструмент для провокування зупинок станцій у період різкого зниження температур. Це, за його словами, здатне ще більше загострити соціальну напругу.

Нагадаємо, в ГУР зробили заяву, що Росія хоче атакувати підстанції, які є важливими для стабільної роботи АЕС.

На тлі цих розвідданих глава МЗС України зробив заяву до МАГАТЕ.