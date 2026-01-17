Сибіга 17 січня звернувся до МАГАТЕ та світу через нову загрозу РФ

Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та світ зупинити плани Росії. Він заявив, що за даними розвідки Кремль готує удари по підстанціях, що забезпечують роботу українських атомних електростанцій.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х у суботу, 17 січня.

Загроза з боку РФ

За словами Сибіги, розвідка повідомляє, що Кремль планує удари по підстанціях українських АЕС. Міністр вважає, що настав час для МАГАТЕ та основних світових держав, які цінують ядерну безпеку, висловитися з цього приводу. Сибіга пропонує зробити чіткі попередження Росії та змусити її керівництво відмовитися від цих планів.

Допис Сибіги у Telegram. Фото: скриншот

"Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що ГУР повідомив про потенційні удари РФ по підстанціях АЕС України. Метою Кремля є примус підписати його капітуляційні вимоги.

Раніше ми також інформували, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про домовленості з Росією та Україною. Вони стосуються локального припинення вогню на Запорізькій АЕС.