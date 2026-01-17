Вид на Запорізьку атомну електростанцію. Фото: Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що вдалося досягнути домовленості з Росією та Україною про локальне припинення вогню. Це необхідно для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заві на сайті МАГАТЕ.

Реклама

Читайте також:

МАГАТЕ заявило про локальне "перемир'я" біля ЗАЕС

"Очікується, що технічні фахівці оператора електромережі України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, пошкодженій та відключеній внаслідок воєнних дій 2 січня, найближчими днями. Відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної магістральної лінії електропередач 750 кВ, що функціонує", — йдеться у заяві очільника МАГАТЕ.

А також зазначається, що група МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для гарантування ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час війни.

Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", — наголосив Гроссі.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року біля Запорізької атомної електростанції було оголошено перемирʼя між Україною та Росією.

Згодом стало відомо, що на тимчасово окупованій ЗАЕС завершили відновлення зовнішньої лінії електроживлення — це вдалося зробити за час локального "перемир'я".