Главная Новости дня В МАГАТЭ сделали важное заявление по ситуации на ЗАЭС

В МАГАТЭ сделали важное заявление по ситуации на ЗАЭС

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 08:13
МАГАТЭ заявило о локальном перемирии возле ЗАЭС
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удалось достичь договоренности с Россией и Украиной о локальном прекращении огня. Это необходимо для ремонта резервной линии электропередач к Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Читайте также:

МАГАТЭ заявило о локальном "перемирии" возле ЗАЭС

"Ожидается, что технические специалисты оператора электросети Украины начнут ремонтные работы на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января, в ближайшие дни. Отключение оставило крупнейшую АЭС Европы зависимой от единственной магистральной линии электропередач 750 кВ, которая функционирует", — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

А также отмечается, что группа МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за ремонтными работами.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время войны.

Это временное прекращение огня, четвертое, о котором мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", — подчеркнул Гросси.

Напомним, что в конце 2025 года возле Запорожской атомной электростанции было объявлено перемирие между Украиной и Россией.

Впоследствии стало известно, что на временно оккупированной ЗАЭС завершили восстановление внешней линии электропитания — это удалось сделать за время локального "перемирия".

обстрелы ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси война в Украине Запорожская АЭС
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
