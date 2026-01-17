Сибига 17 января обратился к МАГАТЭ и миру из-за новой угрозы РФ

Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и мир остановить планы России. Он заявил, что по данным разведки Кремль готовит удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х в субботу, 17 января.

Угроза со стороны РФ

По словам Сибиги, разведка сообщает, что Кремль планирует удары по подстанциям украинских АЭС. Министр считает, что настало время для МАГАТЭ и основных мировых держав, которые ценят ядерную безопасность, высказаться по этому поводу. Сибига предлагает сделать четкие предупреждения России и заставить ее руководство отказаться от этих планов.

Сообщение Сибиги в Telegram. Фото: скриншот

"Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы. Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях", — отметил Сибига.

Напомним, что ГУР сообщил о потенциальных ударах РФ по подстанциям АЭС Украины. Целью Кремля является принуждение подписать его капитуляционные требования.

Ранее мы также информировали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о договоренностях с Россией и Украиной. Они касаются локального прекращения огня на Запорожской АЭС.