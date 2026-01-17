Видео
Україна
Главная Новости дня Сибига призвал МАГАТЭ остановить планы РФ атаки на подстанции АЭС

Сибига призвал МАГАТЭ остановить планы РФ атаки на подстанции АЭС

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 22:00
Сибига 17 января обратился к МАГАТЭ и миру из-за новой угрозы РФ
Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и мир остановить планы России. Он заявил, что по данным разведки Кремль готовит удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х в субботу, 17 января.

Читайте также:

Угроза со стороны РФ

По словам Сибиги, разведка сообщает, что Кремль планирует удары по подстанциям украинских АЭС. Министр считает, что настало время для МАГАТЭ и основных мировых держав, которые ценят ядерную безопасность, высказаться по этому поводу. Сибига предлагает сделать четкие предупреждения России и заставить ее руководство отказаться от этих планов.

Сибіга закликав МАГАТЕ зупинити плани РФ атакувати підстанції АЕС - фото 1
Сообщение Сибиги в Telegram. Фото: скриншот

"Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы. Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях", — отметил Сибига.

Напомним, что ГУР сообщил о потенциальных ударах РФ по подстанциям АЭС Украины. Целью Кремля является принуждение подписать его капитуляционные требования.

Ранее мы также информировали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о договоренностях с Россией и Украиной. Они касаются локального прекращения огня на Запорожской АЭС.

Андрей Сибига АЭС обстрелы МАГАТЭ Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
