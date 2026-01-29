Видео
Кабмин поручил заменить руководство "Энергоатома" — назван срок

Кабмин поручил заменить руководство "Энергоатома" — назван срок

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:28
Когда изберут новое руководство Энергоатома
Заседание правительства. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Менеджмент "Энергоатома" заменят в течение месяца. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.

Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев во время заседания ВСК по делу "Миндигейта" в четверг, 29 января.

Читайте также:

Когда выберут временный менеджмент "Энергоатома"

"Вчера (28 января — ред.) протокольное поручение было предоставлено правительством. И мы проговаривали то, что на встрече с Наблюдательным советом в течение месяца должны выполнить пункт о назначении нового состава исполнительного органа", — заявил Соболев.

Кроме того, безотлагательно должны проработать вопрос замены временного менеджмента "Энергоатома" на тот период, пока будет избираться новое руководство.

Напомним, 2 декабря стало известно о задержании бывшего вице-президента "Энергоатома".

Недавно сообщалось, что номинационный комитет окончательно утвердил список независимых членов нового наблюдательного совета "Энергоатома". Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, кто туда вошел.

Кабинет министров Сергей Соболев Ярослав Железняк Энергоатом правительство
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
