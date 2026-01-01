Свириденко обещает, что Энергоатом получил звездный наблюдательный совет

Назначены члены наблюдательного совета Энергоатома, — Свириденко
Номинационный комитет окончательно утвердил список независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". В состав вошли четыре иностранных специалиста с безупречной репутацией в ядерной энергетике, ведь люди, которые знают отрасль изнутри.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто будет контролировать атомную энергетику
Список выглядит мощно. В наблюдательный совет вошли управленцы, которые руководили ядерными регуляторами и мировыми энергетическими корпорациями:
- Патрик Фрагман — тяжеловес индустрии. Бывший президент и генеральный директор американской Westinghouse Electric Company (ключевого партнера Украины в поставках ядерного топлива).
- Румина Велши — главная по безопасности. Возглавляла ядерный регулятор Канады и Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ. Также руководила Ассоциацией международных ядерных регуляторов.
- Лаура Гарбенчуте-Бакиене — финансист и аудитор. Она специализируется на управлении рисками. Имеет уникальный опыт работы на стратегических объектах, в частности на Игналинской АЭС в Литве.
- Брис Буюон — юрист-энергетик. Занимал руководящие кресла во французских гигантах EDF International и EDF Energy. Работал в Государственном совете Франции.
Наблюдательный совет еще не укомплектован полностью. По словам Юлии Свириденко, осталось выбрать трех представителей от государства. Этот процесс планируют завершить оперативно — уже в первой половине января.
Напомним, в ноябре парламент уволил министра энергетики Светлану Гринчук и ее предшественника — министра юстиции Германа Галущенко. Они стали фигурантами коррупционного скандала в Энергоатоме. Рада до сих пор не назначила их преемников.
Также стало известно, что Генпрокурор Кравченко сообщил о задержании бывшего первого заместителя министра энергетики Украины по делу "Энергоатома".
