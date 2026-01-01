Свириденко обіцяє, що Енергоатом отримав зіркову наглядову раду

Прем'єрка України Юлія Свириденко. Фото: Кабмін

Номінаційний комітет остаточно затвердив список незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До складу увійшли чотири іноземні фахівці з бездоганною репутацією в ядерній енергетиці, адже люди, які знають галузь зсередини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто контролюватиме атомну енергетику

Члени нової наглядової ради Енергоатому. Фото: Юлія Свириденко

Список виглядає потужно. До наглядової ради увійшли управлінці, які керували ядерними регуляторами та світовими енергетичними корпораціями:

Патрік Фрагман — важкоатлет індустрії. Колишній президент і генеральний директор американської Westinghouse Electric Company (ключового партнера України в постачанні ядерного палива). Руміна Велші — головна з безпеки. Очолювала ядерний регулятор Канади та Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ. Також керувала Асоціацією міжнародних ядерних регуляторів. Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фінансист і аудитор. Вона спеціалізується на управлінні ризиками. Має унікальний досвід роботи на стратегічних об'єктах, зокрема на Ігналінській АЕС у Литві. Бріс Буюон — юрист-енергетик. Займав керівні крісла у французьких гігантах EDF International та EDF Energy. Працював у Державній раді Франції.

Наглядова рада ще не укомплектована повністю. За словами Юлії Свириденко, залишилося обрати трьох представників від держави. Цей процес планують завершити оперативно — вже в першій половині січня.

Нагадаємо, у листопаді парламент звільнив міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника — міністра юстиції Германа Галущенка. Вони стали фігурантами корупційного скандалу в Енергоатомі. Рада досі не призначила їхніх наступників.

Також стало відомо, що Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання колишнього першого заступника міністра енергетики України по справі "Енергоатому".