Головна Новини дня Призначено членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом", — Свириденко

Дата публікації: 1 січня 2026 00:13
Свириденко обіцяє, що Енергоатом отримав зіркову наглядову раду
Прем'єрка України Юлія Свириденко. Фото: Кабмін

Номінаційний комітет остаточно затвердив список незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До складу увійшли чотири іноземні фахівці з бездоганною репутацією в ядерній енергетиці, адже люди, які знають галузь зсередини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також:

Хто контролюватиме атомну енергетику

Призначено членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом", - Свириденко - фото 1
Члени нової наглядової ради Енергоатому. Фото: Юлія Свириденко

Список виглядає потужно. До наглядової ради увійшли управлінці, які керували ядерними регуляторами та світовими енергетичними корпораціями:

  1. Патрік Фрагман — важкоатлет індустрії. Колишній президент і генеральний директор американської Westinghouse Electric Company (ключового партнера України в постачанні ядерного палива).
  2. Руміна Велші — головна з безпеки. Очолювала ядерний регулятор Канади та Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ. Також керувала Асоціацією міжнародних ядерних регуляторів.
  3. Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фінансист і аудитор. Вона спеціалізується на управлінні ризиками. Має унікальний досвід роботи на стратегічних об'єктах, зокрема на Ігналінській АЕС у Литві.
  4. Бріс Буюон — юрист-енергетик. Займав керівні крісла у французьких гігантах EDF International та EDF Energy. Працював у Державній раді Франції.

Наглядова рада ще не укомплектована повністю. За словами Юлії Свириденко, залишилося обрати трьох представників від держави. Цей процес планують завершити оперативно — вже в першій половині січня.

Нагадаємо, у листопаді парламент звільнив міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника — міністра юстиції Германа Галущенка. Вони стали фігурантами корупційного скандалу в Енергоатомі. Рада досі не призначила їхніх наступників.

Також стало відомо, що Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання колишнього першого заступника міністра енергетики України по справі "Енергоатому".

призначення сфера енергетики Юлія Свириденко Енергоатом ядерна енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
