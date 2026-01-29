Коли оберуть нове керівництво Енергоатома

Уряд доручив замінити керівництво "Енергоатома" — названо термін
Менеджмент "Енергоатома" замінять протягом місяця. Відповідне доручення дав Кабінет міністрів.
Про це розповів міністр економіки Олексій Соболєв під час засідання ТСК у справі "Міндігейту" у четвер, 29 січня.
Коли оберуть тимчасовий менеджмент "Енергоатома"
"Вчора (28 січня — ред.) протокольне доручення було надане урядом. І ми проговорювали те, що на зустрічі з Наглядовою радою протягом місяця маємо виконати пункт щодо призначення нового складу виконавчого органу", — заявив Соболєв.
Крім того, невідкладно мають опрацювати питання заміни тимчасового менеджменту "Енергоатома" на той період, поки обиратиметься нове керівництво.
Нагадаємо, 2 грудня стало відомо про затримання колишнього віцепрезидента "Енергоатома".
Нещодавно повідомлялося, що номінаційний комітет остаточно затвердив список незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатома". Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, хто туди увійшов.
