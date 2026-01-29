Коли оберуть нове керівництво Енергоатома

Засідання уряду. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Менеджмент "Енергоатома" замінять протягом місяця. Відповідне доручення дав Кабінет міністрів.

Про це розповів міністр економіки Олексій Соболєв під час засідання ТСК у справі "Міндігейту" у четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Коли оберуть тимчасовий менеджмент "Енергоатома"

"Вчора (28 січня — ред.) протокольне доручення було надане урядом. І ми проговорювали те, що на зустрічі з Наглядовою радою протягом місяця маємо виконати пункт щодо призначення нового складу виконавчого органу", — заявив Соболєв.

Крім того, невідкладно мають опрацювати питання заміни тимчасового менеджменту "Енергоатома" на той період, поки обиратиметься нове керівництво.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо про затримання колишнього віцепрезидента "Енергоатома".

Нещодавно повідомлялося, що номінаційний комітет остаточно затвердив список незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатома". Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, хто туди увійшов.