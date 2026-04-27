Дрон возле Запорожской АЭС убил водителя: в МАГАТЭ отреагировали

Возле Запорожской атомной электростанции в понедельник, 27 апреля, дрон убил водителя. В МАГАТЭ сообщили, что расследуют инцидент, а также следят за развитием событий.

"В результате удара беспилотника, который произошел сегодня утром, погиб водитель в транспортной мастерской вблизи территории станции", — говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары по АЭС или вблизи станции могут представлять угрозу ядерной безопасности и не должны происходить.

Отметим, что ЗАЭС находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года после боев за Энергодар.

Читайте также:

Станция стала первой в истории АЭС, которая была захвачена во время военных действий.

Оккупанты превратили ее в военную базу, разместив технику в машинных залах. Кроме того, они пытаются незаконно интегрировать объект в систему "Росатома".

Станция неоднократно оказывалась на грани блэкаута из-за повреждения линий питания в результате обстрелов.

Оккупанты применяют пытки и похищения работников, принуждая их к сотрудничеству. В частности, в июне 2022 года захватчики убили водолаза Андрея Гончарука за отказ работать на них.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Энергоатом, 26 апреля Запорожская АЭС потеряла внешнее питание, в результате чего станция перешла в режим блэкаута.

Кроме того, вчера украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили недопустимость пребывания россиян на Запорожской АЭС.