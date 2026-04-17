Головна Новини дня ЗАЕС вдруге за тиждень залишилася без світла: деталі від МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 08:28
ЗАЕС. Фото архівне: УНІАН

Електропостачання Запорізької атомної електростанції було перервано на 40 хвилин, що змусило експертів МАГАТЕ розпочати термінове розслідування причин чергової критичної ситуації на об'єкті. Захоплена Запорізька АЕС за останні сім днів пережила вже другий повний блекаут, що став чотирнадцятим випадком зникнення зовнішнього живлення за час великої війни.

Про це повідомили в пресслужбі агентства, передає Новини.LIVE.

На ЗАЕС вдруге за тиждень стався масштабний блекаут

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив факт тимчасової втрати електропостачання та зазначив, що представники агентства, які перебувають на станції, уже з'ясовують обставини події. Наразі офіційні причини аварійної ситуації залишаються невідомими, проте команда фахівців продовжує моніторинг і розслідування на місці.

Повідомлення МАГАТЕ. Фото: скриншот

Очільник міжнародного відомств зазначив, що систематичні перебої з електрикою за межами промислового майданчика є ознакою глибокої та тривалої кризи.

"Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що сьогодні ввечері українська ЗАЕС тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання – вдруге менш ніж за тиждень і 14-й раз за весь час конфлікту. Зв'язок відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина відключення електроенергії поки що невідома. Команда МАГАТЕ на об'єкті розслідує та контролює ситуацію. Відключення електроенергії поза об'єктом свідчить про продовження нестабільної ситуації з ядерною безпекою, каже генеральний директор Гроссі", — йдеться у повідомленні агентства.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у січні 2026 року почали ремонтні роботи електроліній на ЗАЕС. Для проведення робіт уклали тимчасове перемир'я за участі МАГАТЕ. Монтажні роботи велися на резервній лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", що з'єднує українську ЗАЕС з енергосистемою.

За словами директора державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" та доктора біологічних наук Олександра Бондаря, на ЗАЕС може статися екологічна катастрофа, яка удесятеро небезпечніша за ситуацію на Чорнобильській АЕС. Зокрема, якщо росіяни приймуть рішення підірвати атомну станцію, то екологічне забруднення пошириться на площу у 2 мільйони гектарів — це вдвічі більша площа, ніж територія України.

Окремо Володимир Зеленський висловлювався про долю Запорізької АЕС. Росіяни хочуть забрати станцію під власний контроль і просувають це питання в рамках переговорів.

ЗАЕС МАГАТЕ блекаут
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
