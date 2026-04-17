ЗАЭС второй раз за неделю осталась без света: детали от МАГАТЭ

ЗАЭС. Фото архивное: УНИАН

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции было прервано на 40 минут, что заставило экспертов МАГАТЭ начать срочное расследование причин очередной критической ситуации на объекте. Захваченная Запорожская АЭС за последние семь дней пережила уже второй полный блэкаут, ставший четырнадцатым случаем исчезновения внешнего питания за время большой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает Новини.LIVE.

На ЗАЭС второй раз за неделю произошел масштабный блэкаут

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил факт временной потери электроснабжения и отметил, что представители агентства, которые находятся на станции, уже выясняют обстоятельства происшествия. Сейчас официальные причины аварийной ситуации остаются неизвестными, однако команда специалистов продолжает мониторинг и расследование на месте.

Сообщение МАГАТЭ. Фото: скриншот

Глава международного ведомств отметил, что систематические перебои с электричеством за пределами промышленной площадки являются признаком глубокого и длительного кризиса.

"Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что сегодня вечером украинская ЗАЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение - второй раз менее чем за неделю и 14-й раз за все время конфликта. Связь восстановлена примерно через 40 минут. Причина отключения электроэнергии пока неизвестна. Команда МАГАТЭ на объекте расследует и контролирует ситуацию. Отключение электроэнергии вне объекта свидетельствует о продолжении нестабильной ситуации с ядерной безопасностью, говорит генеральный директор Гросси", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в январе 2026 года начали ремонтные работы электролиний на ЗАЭС. Для проведения работ заключили временное перемирие при участии МАГАТЭ. Монтажные работы велись на резервной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой.

По словам директора государственного научного учреждения "Институт экологического восстановления и развития Украины" и доктора биологических наук Александра Бондаря, на ЗАЭС может произойти экологическая катастрофа, которая в десять раз опаснее ситуации на Чернобыльской АЭС. В частности, если россияне примут решение взорвать атомную станцию, то экологическое загрязнение распространится на площадь в 2 миллиона гектаров - это вдвое большая площадь, чем территория Украины.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался о судьбе Запорожской АЭС. Россияне хотят забрать станцию под собственный контроль и продвигают этот вопрос в рамках переговоров.