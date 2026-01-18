Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ремонт лінії електропередач біля ЗАЕС — фото від МАГАТЕ

Ремонт лінії електропередач біля ЗАЕС — фото від МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:28
Запорізька АЕС — як триває ремонт ліній електропередач
Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

На резервній лінії електропередач, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою, розпочалися ремонтні роботи. Вони стартували в рамках припинення вогню на цій ділянці.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ. 

Реклама
Читайте також:

Ремонтні роботи біля ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що ремонтні роботи ліній електропередач біля Запорізької АЕС розпочалися в межах чергового режиму припинення вогню. Зазначається, що його уклали за посередництва МАГАТЕ. 

Ремотні роботи біля ЗАЕС
Ремонт ліній електропередач біля ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

"Розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", що з'єднує українську ЗАЕС з енергосистемою, в рамках чергового припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що ремонт проводять українські фахівці, а перебіг робіт контролюють представники Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на місці. 

Також у відомстві зазначили, що лінія 330 кВ "Феросплавна-1" відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного електропостачання Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 28 грудня на ЗАЕС оголосили перемирʼя між Україною та Росією. Воно необхідне через ремонтні роботи на лінії електропередачі.

Вже 30 грудня МАГАТЕ повідомило про відновлення резервного живлення ЗАЕС. Рафаель Ґроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством.

Проте у ніч проти 3 січня ЗАЕС втратила живлення з однією лінією після російського обстрілу. 

ремонт ЗАЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС припинення вогню електромережі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації