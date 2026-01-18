Запорізька АЕС — як триває ремонт ліній електропередач

Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

На резервній лінії електропередач, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою, розпочалися ремонтні роботи. Вони стартували в рамках припинення вогню на цій ділянці.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Ремонтні роботи біля ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що ремонтні роботи ліній електропередач біля Запорізької АЕС розпочалися в межах чергового режиму припинення вогню. Зазначається, що його уклали за посередництва МАГАТЕ.

Ремонт ліній електропередач біля ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

"Розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", що з'єднує українську ЗАЕС з енергосистемою, в рамках чергового припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ремонт проводять українські фахівці, а перебіг робіт контролюють представники Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на місці.

Також у відомстві зазначили, що лінія 330 кВ "Феросплавна-1" відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного електропостачання Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 28 грудня на ЗАЕС оголосили перемирʼя між Україною та Росією. Воно необхідне через ремонтні роботи на лінії електропередачі.

Вже 30 грудня МАГАТЕ повідомило про відновлення резервного живлення ЗАЕС. Рафаель Ґроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством.

Проте у ніч проти 3 січня ЗАЕС втратила живлення з однією лінією після російського обстрілу.