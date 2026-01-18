Запорожская АЭС — как идет ремонт линий электропередач

Ремонт линии электропередач возле ЗАЭС — фото от МАГАТЭ
На резервной линии электропередач, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с украинской энергосистемой, начались ремонтные работы. Они стартовали в рамках прекращения огня на этом участке.
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ремонтные работы возле ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что ремонтные работы линий электропередач возле Запорожской АЭС начались в рамках очередного режима прекращения огня. Отмечается, что его заключили при посредничестве МАГАТЭ.
"Начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой, в рамках очередного прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ", — говорится в сообщении.
Известно, что ремонт проводят украинские специалисты, а ход работ контролируют представители Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на месте.
Также в ведомстве отметили, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" играет важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения Запорожской АЭС.
Напомним, 28 декабря на ЗАЭС объявили перемирие между Украиной и Россией. Оно необходимо из-за ремонтных работ на линии электропередачи.
Уже 30 декабря МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервного питания ЗАЭС. Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством.
Однако в ночь на 3 января ЗАЭС потеряла питание с одной линией после российского обстрела.
Читайте Новини.LIVE!