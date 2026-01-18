Запорожская АЭС — как идет ремонт линий электропередач

Запорожская АЭС. Фото: Getty Images

На резервной линии электропередач, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с украинской энергосистемой, начались ремонтные работы. Они стартовали в рамках прекращения огня на этом участке.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Реклама

Читайте также:

Ремонтные работы возле ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что ремонтные работы линий электропередач возле Запорожской АЭС начались в рамках очередного режима прекращения огня. Отмечается, что его заключили при посредничестве МАГАТЭ.

Ремонт линий электропередач возле ЗАЭС. Фото: МАГАТЭ

"Начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой, в рамках очередного прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ", — говорится в сообщении.

Известно, что ремонт проводят украинские специалисты, а ход работ контролируют представители Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на месте.

Также в ведомстве отметили, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" играет важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения Запорожской АЭС.

Напомним, 28 декабря на ЗАЭС объявили перемирие между Украиной и Россией. Оно необходимо из-за ремонтных работ на линии электропередачи.

Уже 30 декабря МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервного питания ЗАЭС. Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством.

Однако в ночь на 3 января ЗАЭС потеряла питание с одной линией после российского обстрела.