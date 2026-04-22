Без нагляду МАГАТЕ ядерна угода США й Ірану буде ілюзією: Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Америка може незабаром укласти ядерну угоду з Іраном. Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що без нагляду організації та міжнародних інспекторів домовленості будуть лише ілюзіями.

У МАГАТЕ висловилися про ядерну угоду між США та Іраном

Як зауважив Гроссі, навіть якщо США укладуть угоду з Іраном на папері, це не буде гарантувати безпеку. Лише за контролю МАГАТЕ домовленості будуть мати силу, адже організація може надати об'єктивну картину того, що відбувається на закритих іранських об'єктах.

"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", — зауважив Гроссі.

Посадовець зауважив, що МАГАТЕ має інформацію про кожен атомний об'єкт в Ірані. Організація може забезпечити повну неупередженість. Водночас, якщо Америка укладе угоду з Іраном без МАГАТЕ, світ не матиме жодних гарантій безпеки у майбутньому.

Гроссі також висловився щодо того, що США можуть забрати збагачений уран в Ірану силою. Гендиректор наголосив, що ресурси для цього є, однак така військова операція матиме високі ризики.

Гендиректор МАГАТЕ назвав головні ризики силового сценарію. За його словами, перш за все, йдеться про складну логістику з радіоактивними матеріалами. Крім того, як наголосив посадовець, будь-яка помилка може фактично спровокувати катастрофу.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї. За його словами, під час переговорів представники країн досягнули згоди у більшості питань, однак ядерне — залишилося невирішеним.

Пізніше Трамп оголосив про те, що Тегеран таки погодився повністю відмовитися від ядерного статусу. Крім того, Іран, за словами президента США, готовий передати свої радіоактивні запаси Штатам.

Крім того, американський лідер заявив, що угоду з Іраном можуть укласти протягом найближчого часу. Трамп анонсував зустріч учасники переговорів США та Ірану.