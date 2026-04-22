Україна
Без надзора МАГАТЭ ядерная сделка США и Ирана будет иллюзией: Гросси

Без надзора МАГАТЭ ядерная сделка США и Ирана будет иллюзией: Гросси

Дата публикации 22 апреля 2026 09:45
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка может вскоре заключить ядерную сделку с Ираном. В то же время гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что без надзора организации и международных инспекторов договоренности будут лишь иллюзиями.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на The Telegraph.

В МАГАТЭ высказались о ядерной сделке между США и Ираном

Как отметил Гросси, даже если США заключат соглашение с Ираном на бумаге, это не будет гарантировать безопасность. Только при контроле МАГАТЭ договоренности будут иметь силу, ведь организация может предоставить объективную картину того, что происходит на закрытых иранских объектах.

"Без проверки любая сделка не является сделкой. Это иллюзия сделки или обещание, выполнение которого неизвестно", — отметил Гросси.

Чиновник отметил, что МАГАТЭ имеет информацию о каждом атомном объекте в Иране. Организация может обеспечить полную беспристрастность. В то же время, если Америка заключит соглашение с Ираном без МАГАТЭ, мир не будет иметь никаких гарантий безопасности в будущем.

Гросси также высказался относительно того, что США могут забрать обогащенный уран у Ирана силой. Гендиректор отметил, что ресурсы для этого есть, однако такая военная операция будет иметь высокие риски.

Гендиректор МАГАТЭ назвал главные риски силового сценария. По его словам, прежде всего, речь идет о сложной логистике с радиоактивными материалами. Кроме того, как отметил чиновник, любая ошибка может фактически спровоцировать катастрофу.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. По его словам, во время переговоров представители стран достигли согласия в большинстве вопросов, однако ядерный — остался нерешенным.

Позже Трамп объявил о том, что Тегеран таки согласился полностью отказаться от ядерного статуса. Кроме того, Иран, по словам президента США, готов передать свои радиоактивные запасы Штатам.

Кроме того, американский лидер заявил, что соглашение с Ираном могут заключить в течение ближайшего времени. Трамп анонсировал встречу переговорщиков США и Ирана.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
