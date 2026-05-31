У МЗС України відреагували на фейк РФ про удар Сил оборони по ЗАЕС

ЗАЕС. Фото архівне: УНІАН

У МЗС України рішуче відкинули звинувачення РФ щодо нібито "атаки України" на Запорізьку АЕС 30 травня. Київ розцінює ці заяви як чергову інформаційну операцію Росії, яка має на меті відволікти міжнародну увагу від незаконної російської окупації станції напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

Що сказали у МЗС України про фейк "Росатома"

У міністерстві зазначили, що російським звинуваченням як завжди бракує логіки. Зокрема, незрозуміло, з якою метою Україні бити по власній АЕС, розташованій на окупованій території, яку країна прагне повернути під свій контроль.

"Російська пропаганда намагається знову та знов просувати абсурдну конструкцію: держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім "захисником". Сам факт необхідності повторювати цю тезу вже свідчить про її неспроможність", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, РФ роками відмовляється забезпечити повний і безперешкодний доступ міжнародних експертів до всіх зон ЗАЕС. За весь час перебування місії МАГАТЕ на станції, експертам так і не надали доступ до західних частин турбінних залів енергоблоків. Також росіяни систематично обмежували доступ до інших об'єктів та приміщень станції.

"Держава, яка не допускає міжнародних інспекторів до окремих ділянок окупованого ядерного об'єкта, сьогодні вимагає від світу довіряти власним повідомленням про події на цьому ж об'єкті", — зазначили у міністерстві.

Також МЗС України закликало країни-члени МАГАТЕ звернути увагу на закономірність, оскільки практично перед кожним засіданням Ради Керуючих МАГАТЕ Росія запусках нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо Запорізької АЕС. Ворог змінює формулювання та приводи, але незмінною залишається мета — відвернути увагу міжнародної спільної від незаконної окупації станції, обмеження діяльності МАГАТЕ і того, що саме військова присутність РФ на ЗАЕС залишається головною загрозою ядерній безпеці.

У зв'язку з цим міністерство підкреслило, що нинішня провокація РФ відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ, під час якої країни-члени розглянуть доповідь агентства за 2025 рік та доповість гендиректора МАГАТЕ про застосування гарантій. І суть в тому, що для Росії ці документи становлять серйозну політичну загрозу.

"У них знову буде зафіксовано, що Москва безуспішно намагається змінити вже четвертий рік поспіль: МАГАТЕ не визнає жодних російських претензій на Запорізьку АЕС; МАГАТЕ не визнає жодної російської юрисдикції над українськими ядерними об'єктами, розташованими на тимчасово окупованих територіях України; Агентство продовжує виходити з того, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною російською окупацією. Те саме стосується інших українських ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях, включно з об'єктами в Автономній Республіці Крим, зокрема Севастопольським дослідницьким реактором та підкритичною ядерною установкою, на які Росія безуспішно намагається поширити власні незаконні претензії", — сказано в публікації.

У МЗС наголосили, що жодна інформаційна компанія не змінить головного факту — ЗАЕС була, є і буде залишатися української атомною електростанцією.

Водночас міністерство звернуло увагу на той факт, що МАГАТЕ протягом багатьох років реагувала на ядерні провокації РФ заяви про занепокоєння. Однак Москва на це відповідає новими провокаціями з подальшою ескалацією, тож Київ закликає Раду керуючих МАГАТЕ продемонструвати, що ця поведінка не може залишатися без змін.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька годин тому у Силах оборони теж спростували фейк РФ про те, що Україна 30 травня нібито завдала удар по енергоблоку Запорізької АЕС. Військові наголосили, що Росія продовжує використовувати станцію як інструмент ядерного шантажу.

Також ми писали, що 17 квітня на ЗАЕС стався блекаут. Це було вдруге за тиждень і в 14 раз за час повномасштабної війни.