Сили оборони Півдня спростували фейк РФ про удар по Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС.

Росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу та інформаційного тиску. У Силах оборони Півдня заявили, що повідомлення окупаційних ресурсів про нібито удар українських військових по енергоблоку №6 ЗАЕС не відповідають дійсності та є черговою інформаційною провокацією.

Україна не завдавала ударів по ЗАЕС

У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по об'єктах станції та суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

"Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах", — йдеться у заяві.

У Силах оборони нагадали, що саме Росія з березня 2022 року незаконно утримує Запорізьку АЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на частину своєї військової інфраструктури. За даними української сторони, на території станції та поблизу неї окупанти розміщують військову техніку, засоби радіоелектронної боротьби, озброєння та особовий склад.

Військові також звернули увагу на відсутність будь-яких переконливих доказів на підтвердження російських звинувачень.

"Схема відпрацьована: після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. Жодних доказів російська сторона традиційно не надає — і цього разу не стало винятком", — наголосили у Силах оборони Півдня.

За інформацією командування, Запорізька АЕС розташована приблизно за 50 кілометрів від сухопутної лінії бойового зіткнення, а найближче підконтрольне Україні місто Нікополь знаходиться щонайменше за 10 кілометрів від станції. Крім того, українські військові зазначили, що на озброєнні ЗСУ немає дронів на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії та бойовою частиною, про яку заявляє російська сторона.

Окремо підкреслюється, що навколо ЗАЕС російські війська створили багаторівневу систему димового захисту, через яку безпілотник не зміг би пролетіти непоміченим.

"Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами", — заявили українські військові.

У Силах оборони Півдня нагадали, що стаття 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій прямо забороняє атаки на ядерні об'єкти. Українська армія дотримується цих норм, а на ділянці фронту поблизу ЗАЕС під час заявленого інциденту активних бойових дій не велося і жодні засоби ураження не застосовувалися.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 травня через посилення бойових дій в районі Енергодара на ЗАЕС виникли серйозні проблеми зі зв'язком, а також тимчасово припинилися поставки дизельного пального. У МАГАТЕ повідомили, що наразі станція отримує електроенергію лише через одну лінію живлення, що підвищує ризики для її стабільної роботи.

Також 30 травня російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув машиніст поїзда, ще двоє працівників залізниці отримали поранення.