Росіяни атакували залізницю на Запоріжжі: загинув машиніст

Атака на поїзд. Ілюстративне фото: УЗ

Російські війська 30 травня вдарили атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст, а ще двоє працівників дістали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Удар по залізниці в Запоріжжі 30 травня

"Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру. Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз", — йдеться у повідомленні.

В УЗ повідомили, що через ворожі обстріли загинув мишиніст, а ще двоє працівників отримали травми. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

"Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам", — наголосили в пресслужбі залізниці.

Скриншот допису Укрзалізниці

Як писали Новини.LIVE, 30 травня Росія також знищила вокзал на Сумщині. Ворог спрямував декілька десятків ударних дронів у будівлю в Шостці. Крім того, росіяни вдарили по АЗС в Сумах.

Сьогодні РФ ще й атакувала житлові будинки у Запоріжжі. Відомо про загиблих та поранених.