Росіяни атакували залізницю на Запоріжжі: загинув машиніст
Російські війська 30 травня вдарили атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст, а ще двоє працівників дістали поранення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.
"Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру. Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз", — йдеться у повідомленні.
В УЗ повідомили, що через ворожі обстріли загинув мишиніст, а ще двоє працівників отримали травми. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.
"Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам", — наголосили в пресслужбі залізниці.
Як писали Новини.LIVE, 30 травня Росія також знищила вокзал на Сумщині. Ворог спрямував декілька десятків ударних дронів у будівлю в Шостці. Крім того, росіяни вдарили по АЗС в Сумах.
Сьогодні РФ ще й атакувала житлові будинки у Запоріжжі. Відомо про загиблих та поранених.