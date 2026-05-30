РФ атакувала житлові будинки Запоріжжя: є загиблі та поранені
Російські війська 30 травня атакували Запоріжжя та обласний центр. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки та промислова інфраструктура. Відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Обстріли Запоріжжя 30 травня
Зранку росіяни атакували ударними дронами промислову інфраструктуру обласного центру. Внаслідок обстрілів помер один з постраждалих. 40-річний чоловік був смертельно поранений через ворожий удар по обласному центру.
Також пошкоджено будівлі підприємств та житлові будинки, які розташовані поруч.
Згодом кількість постраждалих знову зросла. Іван Федоров розповів, що медична допомога знадобилася ще одному пораненому — 24-річному чоловіку. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
Незадовго окупанти вдруге обстріляли Запоріжжя. В результаті одна людина загинула, а ще одна дістала поранення.
"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа.Внаслідок ворожої атаки також пошкоджений житловий будинок", — розповів очільник ОВА.
Як писали Новини.LIVE, вночі 30 травня РФ масовано атакувала Сумщину. У Шостинській громаді зафіксовано руйнування та пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури.
Крім того, окупанти обстріляли Полтавський район. Серед пошкоджених об'єктів приватні будинки, будівля амбулаторії, господарчі будівлі, автомобілі та лінії електропередач.