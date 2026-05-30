Головна Новини дня РФ атакувала житлові будинки Запоріжжя: є загиблі та поранені

Дата публікації: 30 травня 2026 12:37
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 30 травня атакували Запоріжжя та обласний центр. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки та промислова інфраструктура. Відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Обстріли Запоріжжя 30 травня

Зранку росіяни атакували ударними дронами промислову інфраструктуру обласного центру. Внаслідок обстрілів помер один з постраждалих. 40-річний чоловік був смертельно поранений через ворожий удар по обласному центру. 

Також пошкоджено будівлі підприємств та житлові будинки, які розташовані поруч.

Ліквідація наслідків удару. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Пошкоджений будинок після атак РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Пошкоджена автівка в Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Вибиті вікна в будинку після обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Згодом кількість постраждалих знову зросла. Іван Федоров розповів, що медична допомога знадобилася ще одному пораненому — 24-річному чоловіку. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. 

Незадовго окупанти вдруге обстріляли Запоріжжя. В результаті одна людина загинула, а ще одна дістала поранення. 

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа.Внаслідок ворожої атаки також пошкоджений житловий будинок", — розповів очільник ОВА. 

Як писали Новини.LIVE, вночі 30 травня РФ масовано атакувала Сумщину. У Шостинській громаді зафіксовано руйнування та пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури. 

Крім того, окупанти обстріляли Полтавський район. Серед пошкоджених об'єктів приватні будинки, будівля амбулаторії, господарчі будівлі, автомобілі та лінії електропередач. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
