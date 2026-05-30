Головна Новини дня РФ масовано атакувала Сумщину: є руйнування цивільної інфраструктури

РФ масовано атакувала Сумщину: є руйнування цивільної інфраструктури

Дата публікації: 30 травня 2026 07:27
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Російські окупанти у ніч проти 30 травня масовано атакували дронами Сумську область. Під ударом противника опинилася Шосткинська громада. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини 30 травня

Григоров зазначив, що частину російських безпілотників вдалося знищити, але є й влучання. Зафіксовано руйнування та пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури. Крім того, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адмінприміщення та транспорт.

Російський обстріл Сумщини 30 травня
Російський обстріл Сумщини 30 травня. Фото: t.me/hryhorov_oleg
Атака Росії на Сумщину 30 травня
Пошкоджений автомобіль внаслідок російського обстрілу 30 травня. Фото: t.me/hryhorov_oleg

"Із ночі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", — додав Григоров.

Допис Григорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 29 травня Росія обстріляла Полтавський район. Внаслідок атаки сталися пожежі, які загасили рятувальники.

Крім того, вчора український лідер Володимир Зеленський попередив, що є інформація розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Він закликав реагувати на повітряні тривоги.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
