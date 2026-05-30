РФ масовано атакувала Сумщину: є руйнування цивільної інфраструктури

Російські окупанти у ніч проти 30 травня масовано атакували дронами Сумську область. Під ударом противника опинилася Шосткинська громада. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Григоров зазначив, що частину російських безпілотників вдалося знищити, але є й влучання. Зафіксовано руйнування та пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури. Крім того, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адмінприміщення та транспорт.

"Із ночі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", — додав Григоров.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 29 травня Росія обстріляла Полтавський район. Внаслідок атаки сталися пожежі, які загасили рятувальники.

Крім того, вчора український лідер Володимир Зеленський попередив, що є інформація розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Він закликав реагувати на повітряні тривоги.