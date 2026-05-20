Удар по Конотопу: дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені

Обвали житлового будинку. Фото: Сумська ОВА

Росіяни цілеспрямовано атакували житловий сектор Конотопської та Шосткинської громад на Сумщині. Рятувальники проводять термінову евакуацію мешканців пошкоджених будинків та розбирають завали, під якими можуть залишатися люди.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Росія завдала удару дронами по Сумщині

Цієї ночі російська армія спрямувала масовану атаку безпілотних літальних апаратів на мирні населені пункти Сумської області. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворожі удари припали безпосередньо по житлових секторах у Конотопській та Шосткинській громадах.

Обвал внаслідок удару дрона по будинку. Фото: Сумська ОВА

Одразу після вибухів на місцях влучань розпочалася масштабна операція з ліквідації наслідків російського терору. Спецслужби оперативно проводять евакуацію людей як із самих пошкоджених будівель, так і з прилеглих до них будинків задля безпеки громадян.

Найважча ситуація склалася в місті Конотоп. За інформацією міського голови Артема Семеніхіна, один із російських безпілотників влучив у багатоквартирний житловий будинок. Наразі триває розбір зруйнованих конструкцій, адже під завалами багатоповерхівки можуть перебувати мирні жителі.

Пожежа внаслідок влучання. Фото: Сумська ОВА

Офіційно підтверджено інформацію про щонайменше шістьох поранених, однак мер міста наголошує, що загальна кількість постраждалих внаслідок атаки є значно більшою, і ці дані постійно уточнюються медиками та рятувальниками. Крім цілеспрямованого удару по житловому фонду, російські війська повністю знищили будівлю місцевого музею.

Новини.LIVE писали раніше, що Сумська область одна з перших опинилась під атакою з боку Росії під час так званого "перемир'я" з 8 до 9 травня. Російські війська традиційно порушили умови тиші та вдарили по регіону.

Також 14 травня Росія завдала інтенсивних ударів по прикордонню Сумщини. Внаслідок атаки постраждала жінка, а також є руйнування.