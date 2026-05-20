Удар РФ по Конотопу — у висотці обвалилися поверхи

Пошкоджений будинок у Конотопі. Фото: t.me/SemenikhinArtem

Росіяни в ніч проти 20 травня завдали ударів по Конотопу Сумської області. Через це у місці сталося багато пошкоджень, а в одному з житлових будинків обвалилися кілька поверхів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Конотопської міськради.

Перші наслідки обстрілу Конотопу 20 травня

Мер Артем Семеніхін після 01:24 неодноразово у своєму Telegram написав, що у місті чути вибухи. Ворог як мінімум атакував місто дронами.

Трохи більше ніж через годину Семеніхін розповів, що у місті дуже багато вибитих вікон та дверей в адміністративних будівлях, в домівках і квартирах. Окрім того, ворог знищив музей. Є й інші наслідки.

"Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де обвалилося три поверхи в результаті влучання кацапського шахеду", — поінформував мер.

Водночас глава Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, підтвердив, що цієї ночі зафіксовано удари безпілотників по житловому сектору у Конотопській та Шосткинській громадах. Наразі триває ліквідація наслідків та евакуація людей.

Також він додав, що у Конотопі щонайменше шестеро постраждалих.

Дописи місцевої влади про наслідки атаки. Фото: скриншот

