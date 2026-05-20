Удар РФ по Конотопу — в высотке обвалились этажи

Поврежденный дом в Конотопе. Фото: t.me/SemenikhinArtem

Россияне в ночь на 20 мая нанесли удары по Конотопу Сумской области. Из-за этого в месте произошло много повреждений, а в одном из жилых домов обвалились несколько этажей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой сайт Конотопского горсовета.

Первые последствия обстрела Конотопа 20 мая

Мэр Артем Семенихин после 01:24 неоднократно в своем Telegram написал, что в городе слышны взрывы. Враг как минимум атаковал город дронами.

Чуть больше чем через час Семенихин рассказал, что в городе очень много выбитых окон и дверей в административных зданиях, в домах и квартирах. Кроме того, враг уничтожил музей. Есть и другие последствия.

"Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обвалилось три этажа в результате попадания кацапского шахеда", — проинформировал мэр.

В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, подтвердил, что этой ночью зафиксированы удары беспилотников по жилому сектору в Конотопской и Шосткинской громадах. Сейчас продолжается ликвидация последствий и эвакуация людей.

Также он добавил, что в Конотопе по меньшей мере шестеро пострадавших.

Сообщения местных властей о последствиях атаки. Фото: скриншот

