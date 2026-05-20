Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по Конотопу — в высотке обвалились этажи

Удар РФ по Конотопу — в высотке обвалились этажи

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 03:59
Удар РФ по Конотопу - в высотке обвалились этажи
Поврежденный дом в Конотопе. Фото: t.me/SemenikhinArtem

Россияне в ночь на 20 мая нанесли удары по Конотопу Сумской области. Из-за этого в месте произошло много повреждений, а в одном из жилых домов обвалились несколько этажей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой сайт Конотопского горсовета.

Первые последствия обстрела Конотопа 20 мая

Мэр Артем Семенихин после 01:24 неоднократно в своем Telegram написал, что в городе слышны взрывы. Враг как минимум атаковал город дронами.

Чуть больше чем через час Семенихин рассказал, что в городе очень много выбитых окон и дверей в административных зданиях, в домах и квартирах. Кроме того, враг уничтожил музей. Есть и другие последствия.

"Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обвалилось три этажа в результате попадания кацапского шахеда", — проинформировал мэр.

Читайте также:

В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, подтвердил, что этой ночью зафиксированы удары беспилотников по жилому сектору в Конотопской и Шосткинской громадах. Сейчас продолжается ликвидация последствий и эвакуация людей.

Также он добавил, что в Конотопе по меньшей мере шестеро пострадавших.

Обстріл Конотопа 20 травня - що відомо
Сообщения местных властей о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, 6 мая россияне ударили по детскому саду в центре Сум. Впоследствии спасатели обнаружили под завалами женщину, которая работала охранницей в заведении.

Также мы писали, что россияне значительно усилили обстрелы Сум и области. Враг все чаще атакует гражданскую инфраструктуру.

Сумская область обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации