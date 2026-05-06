В Сумах из-за атаки дронов погибла охранница детсада

Дата публикации 6 мая 2026 12:55
Последствия атаки дронов по Сумах. Фото: Нацполиция Украины

В среду, 6 мая, во время разбора завалов в центральной части Сум спасатели обнаружили тело женщины, которая погибла в результате атаки российских беспилотников. Она работала охранницей в детском саду, по которому пришелся удар. Однако на момент обстрела детей в заведении не было.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Россия ударила дронами по детскому саду в Сумах

Российские войска атаковали гражданский объект в центре Сум двумя ударными БпЛА, что привело к гибели одного человека и ранению еще двух. Сейчас на месте попадания продолжается спасательная операция, а пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Удар по Сумах 6 травня
Полиция выносит раненых. Фото: Нацполиция Украины

На месте попадания российских беспилотников в центре Сум спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Жертва атаки была охранницей дошкольного учебного заведения. Во время вражеского налета детей в помещении не было, что позволило избежать большего количества жертв. Россияне ударили двумя ударными БпЛА, вызвав разрушения в самом сердце города.

Удар по садочку в Сумах
Люди помогают транспортировать раненых. Фото: Нацполиция Украины

Кроме погибшей, в результате взрывов пострадали еще два человека. Бригады скорой помощи госпитализировали раненых, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Пожар после попадания после попадания. Фото: Нацполиция Украины

Недавно эксклюзивно для Новини.LIVE глава Сумской ОГА Олег Григоров рассказал, как живут люди в Сумах несмотря на регулярные атаки со стороны россиян. Он объяснил, почему сбивание дронов в Сумской области является очень сложным.

Отметим, что атаками Россия срывает договоренности о перемирии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские атаки на фоне просьб о перемирии.

смерть Сумы обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
