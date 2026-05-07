В Сумской МВА констатировали резкий рост российских атак

Последствия атаки по Сумах 6 мая. Фото: ГСЧС

Российские войска значительно усилили обстрелы Сум и области, все чаще атакуя гражданскую инфраструктуру. На фоне угрозы в городе увеличивают количество укрытий для населения.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил первый заместитель городского головы Леонид Николаенко в эфире Ранок.LIVE.

РФ усиливает удары по Сумской области

По словам Николаенко, только за первые четыре месяца этого года в городе и области уже зафиксировали более 400 чрезвычайных ситуаций, вызванных российскими ударами. Для сравнения, за весь прошлый год таких атак было 690.

Николаенко отметил, что российские войска все чаще наносят удары по гражданским объектам — автозаправочным станциям, транспорту и другой инфраструктуре.

Для атак по городу и области оккупанты используют дроны-камикадзе "Шахед", беспилотники "Ланцет", FPV-дроны, а также управляемые авиабомбы. В последнее время, по словам чиновника, заметно возросло количество ударов КАБами по старостатам, а на этой неделе авиабомба попала и по самому городу Сумы.

"Они (войска РФ — ред.) чаще бьют по АЗС, очень много ударов по гражданским, по транспорту. Враг применяет беспилотные летательные аппараты и есть прилеты КАБов. Очень много прилетов КАБов по старостатам, а также недавно был удар по городу Сумы", — подчеркнул заместитель.

На фоне усиления атак в городе продолжают обустраивать новые укрытия. Сейчас они могут вместить около 115 тысяч человек.

"На сегодняшний день мы имеем 419 укрытий, из них 252 — это простейшие, 40 — мобилиьний укрытия, 28 — противорадиационные укрытия и 99 хранилищ", — заявил Николаенко.

Как писали Новини.LIVE, накануне, 6 мая, российские войска нанесли удар по детскому саду в Сумах. В результате обстрела погибли две работницы учреждения.

А также депутат Владимир Бицак заявил, что армия РФ все чаще атакует гражданские объекты в Сумах.