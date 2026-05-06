Россияне ударили по детскому саду в центре Сум
Дата публикации 6 мая 2026 11:49
Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС
Российские войска 6 мая атаковали Сумы ударными дронами. Армия РФ ударила по детскому саду в центре города. Известно, что в результате обстрелов есть раненые.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.
Удар по детскому саду в Сумах
"Зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города — в здание детского сада", — говорится в сообщении.
