Росіяни вдарили по дитячому садочку в центрі Сум

Рятувальник гасить пожежу після обстрілів.

Російські війська 6 травня атакували Суми ударними дронами. Армія РФ вдарила по дитячому садочку в центрі міста. Відомо, що внаслідок обстрілів є поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

Удар по дитячому садочку в Сумах

"Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка", — розповів Кобзар.

Рятувальники на місці удару.

За його словами, наразі масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що наразі відомо про щонайменше двох поранених внаслідок обстрілів.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Глава держави зазначив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії, починаючи зі вказаного моменту.

Водночас Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим тиші ударами по Харкову. Російські війська випустили 108 дронів і три ракети. За словами міністра, це доводить фейковість заяв РФ про готовність до дипломатії напередодні 9 травня.

Так, за добу РФ вбила щонайменше 27 людей, ще понад сотню осіб отримали поранення. Російські війська свідомо били по житлових будинках, складах, пошті, енергетичній інфраструктурі та залізниці.