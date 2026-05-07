У Сумській МВА констатували різке зростання російських атак

Наслідки атаки по Сумах 6 травня. Фото: ДСНС

Російські війська значно посилили обстріли Сум та області, дедалі частіше атакуючи цивільну інфраструктуру. На тлі загрози у місті збільшують кількість укриттів для населення.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив перший заступник міського голови Леонід Ніколаєнко в ефірі Ранок.LIVE.

РФ посилює удари по Сумщині

За словами Ніколаєнка, лише за перші чотири місяці цього року в місті та області вже зафіксували понад 400 надзвичайних ситуацій, спричинених російськими ударами. Для порівняння, за весь минулий рік таких атак було 690.

Ніколаєнко зазначив, що російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільних об'єктах — автозаправних станціях, транспорту та іншій інфраструктурі.

Для атак по місту й області окупанти використовують дрони-камікадзе "Шахед", безпілотники "Ланцет", FPV-дрони, а також керовані авіабомби. Останнім часом, за словами посадовця, помітно зросла кількість ударів КАБами по старостатах, а цього тижня авіабомба влучила й по самому місту Суми.

"Вони (війська РФ — ред.) частіше б'ють по АЗС, дуже багато ударів по цивільним, по транспорту. Ворог застосовує безпілотні літальні апарати та є прильоти КАБів. Дуже багато прильотів КАБів по старостатам, а також нещодавно був удар по місту Суми", — наголосив заступник.

На тлі посилення атак у місті продовжують облаштовувати нові укриття. Наразі вони можуть вмістити близько 115 тисяч людей.

"На сьогоднішній день ми маємо 419 укриттів, з них 252 — це найпростіші, 40 — мобіліьній укриття, 28 — протирадиаційні укриття і 99 сховищ", — заявив Ніколаєнко.

Як писали Новини.LIVE, напередодні, 6 травня, російські війська завдали удару по дитячому садочку в Сумах. Внаслідок обстрілу загинули двоє працівниць установи.

А також депутат Володимир Біцак заявив, що армія РФ все частіше атакує цивільні об'єкти в Сумах.