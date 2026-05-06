Головна Новини дня Депутат: РФ частіше б'є по цивільних об'єктах в Сумах

Депутат: РФ частіше б'є по цивільних об'єктах в Сумах

Дата публікації: 6 травня 2026 14:27
Депутат: РФ частіше б'є по цивільних об'єктах в Сумах
Наслідки удару по дитячому садку в Сумах. Фото: REUTERS/Stringer

Внаслідок удару по дитячому садку в Сумах 6 травня загинула працівниця, яка охороняла заклад. Також відомо про двох поранених. Російські війська все частіше атакують цивільну інфраструктуру в місті.

Про це заявив депутат Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE

Наслідки удару по Сумах 6 травня

"Близько десятої години два "Шахеди" влучили в дитячий садочок. Загинула працівниця, яка охороняла заклад. Ще двоє жінок поранені", — розповів Біцак.

Він додав, що це не поодинокий випадок, адже напередодні також фіксувалися обстріли міста та громади, а прикордонні райони системно перебувають під ударами.

За його словами, російські атаки дедалі частіше зачіпають цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади, що створює додаткові ризики для мешканців регіону. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зірвала режим припинення вогню, яке мало тривати із 5 на 6 травня. Україна фіксує понад 1820 порушень і заявляє про готовність діяти дзеркально у відповідь на дії агресора.

Лише цієї ночі ворог випустив по Україні 108 дронів та ракет. Є влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях.

Суми обстріли ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
