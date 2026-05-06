Депутат: РФ частіше б'є по цивільних об'єктах в Сумах

Наслідки удару по дитячому садку в Сумах. Фото: REUTERS/Stringer

Внаслідок удару по дитячому садку в Сумах 6 травня загинула працівниця, яка охороняла заклад. Також відомо про двох поранених. Російські війська все частіше атакують цивільну інфраструктуру в місті.

Про це заявив депутат Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE.

Наслідки удару по Сумах 6 травня

"Близько десятої години два "Шахеди" влучили в дитячий садочок. Загинула працівниця, яка охороняла заклад. Ще двоє жінок поранені", — розповів Біцак.

Він додав, що це не поодинокий випадок, адже напередодні також фіксувалися обстріли міста та громади, а прикордонні райони системно перебувають під ударами.

За його словами, російські атаки дедалі частіше зачіпають цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади, що створює додаткові ризики для мешканців регіону.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зірвала режим припинення вогню, яке мало тривати із 5 на 6 травня. Україна фіксує понад 1820 порушень і заявляє про готовність діяти дзеркально у відповідь на дії агресора.

Лише цієї ночі ворог випустив по Україні 108 дронів та ракет. Є влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях.